FOTOD | Viimsis müüakse uhket kahekorruselist elumaja, mille juurest ei puudu ka välibassein

Viimsi poolsaarel Lubja külas asuv kahekorruseline maja võimaldab kauneid vaateid nii niidu, metsa ääre kui ka merega, mis kaugelt üle metsa kumab. Majja sisenedes majja võtab sind vastu avar garderoobiga esik, kust avaneb vaade otse avarasse elutuppa.

Elutoas on ruumi mahukale diivanile, kust saab nii nautida ümbritsevaid vaateid kui ka õdusat kaminasoojust. Sealt on ka pääs otse terrassile, kus saab suveajal nautida grilli ja basseini mõnusid. Majas on saunakompleks, kuhu kuuluvad nii venesaun kui ka aurusaun. Saunast pääseb otse terrassile.

Esimesel korrusel asub peamagamistuba koos kahe suure garderoobi ja kontoritoaga, mida saab kasutada ka magamistoana. Esimesel korrusel asub ka ühe auto garaaž ja mahukas kappidega majapidamiseruum.

Teisele korrusele viib puidust astmetega betoontrepp. Üles minnes asub ruumikas trepihall, kust pääseb teise korruse rõdule. Teisel korrusel on kolm magamistuba, kõigis on garderoobikapid. Kolme magamistuba teenindab üks vannituba-wc.

Majas on 252,8 m2 kasutatavat pinda ja seitse tuba. Krundi suuruseks on 1460 m2 ning see on ümbritsetud tänava poolt elupuuhekiga. Aeda on rajatud kaunis haljastus erinevates ilmakaartes. Aias on olemas nii laste mängunurk kui ruumikas kuur.

Maja asub vaiksel tänaval tupiktänaval. Ligidal asub Lubja lasteaed. Viimsi keskus, kus on koolid, lasteaiad, ilusalongid, spordiklubid, spa, supermarketid ja kino, on 2 kilomeetri kaugusel. Maja müügihind on 520 000 eurot.