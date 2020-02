FOTOD | Viirusepuhanguga kaasnes Itaalias ostupaanika, toidupoodide letid tühjendati kiirelt

Põhja-Itaaliast on saanud hetkel Euroopa suurim koroonaviiruse kolle, viirus on avastatud 130 inimesel ning surnud on kaks inimest. Kümmekond linna on karantiinis. Puhang on tekitanud elanikes ostupaanika, fotodel on näha kohalike supermarketite tühjaksostetud lette ning näomaskides inimesi toiduvarusid täiendamas.