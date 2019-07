FOTOD | Viljandlane muutis konteineri 25 000 euroga kenaks eluasemeks

„Tegin peedist pesumasinale trumli, kus on elamiseks kõik mugavused,” ütleb Peterson 8. juulil tehtud sotsiaalmeedia postituses, kus pakub üürivõimalust konteinerist tehtud 55-ruutmeetrises eluasemes, kus on kolm tuba.

Peterson märgib, et kuigi maja fassaad läheb veel tuunimisele, siis on see soojustatud paremini kui tavaline maja ja hea ventilatsiooniga. Elamut kütab ökonoomne õhk-vesi soojuspump põrandaküttega.

Kui oma konteinermaja üürib viljandlane välja 350 euro eest kuus – sellele lisanduvad ka kommunaalid –, siis eluaseme enda ehituseks kulus tal 25 000 eurot. "Tegin, sest [oli] odav ja kiire ehitada," põhjendas ta ise.