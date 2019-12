FOTOD | Vilniuse jõuluturu külastajat hämmastavad hinnad: kas te maksaksite piparkoogimaja eest 40 eurot?

„Inimesi oli, aga võrreldes sellega, palju neid on Euroopa teiste linnade turgudel, oli külastajaid, vähe,“ lausus mees. „Olime viiekesi- kolm täiskasvanut ning kaks last. Lapsed tahavad ikka erinevaid asju, mida nad näevad. Otsustasime võtta pliine. Nelja pliini, kahe tee ning ühe hõõgveini eest maksime 28 eurot. Hinnad olid tõeline šokk,“ rääkis Dainius.

Ta on veendunud, et hinnad on Vilniuses kõrgemad kui teiste Euroopa linnade jõuluturgudel. Hiljuti külastas Dainius Hispaaniat ning sealsed hinnad teda ei üllatanud. „Seal maksavad näiteks jõulumänguasjad 1-2 eurot. Kui hind on kõrgem, on see juba midagi ebatavalist. Aga siin… Loomulikult ei ole enam mõtet hindasid littidesse (Leedu endine valuuta-toim.) ümber arvestada, aga mõelge- üks pliin maksab 5 eurot- see on 17,5 litti. Varem oleks müüjatel selliste hindade eest silmad peast välja kraabitud,“ hindas Dainius olukorda emotsionaalselt.

Ta lausus, et pärast nii kallist kostitust otsustasid nad rohkem sisseoste mitte teha ning koju naasta.