FOTOREPORTAAŽ | Tallinna vanalinna serval tegutseb paberi- ja trükikoda, kus kasutatakse sajanditevanuseid tööviise

"Need organisatsioonid on väljast eraldi, ruumid on enamvähem samad," kirjeldas Tallinna Paberikoda OÜ, tänase nimega Labora 2011. aastal asutanud Nestor Ljutjuk (36), kes on koos oma isa Anatoli (71) ja venna Bogdaniga (38) ka üks Ukraina kogukonna aktiivseid eestvedajaid Eestis. Seetõttu tegutseb ka paberi- ja trükikoda Ukraina kultuurikeskusega samas hoones, hõivates seal enda alla kolm korrust.

Kõik sai alguse 12 aastat tagasi saadud Hollanderi beater'i ehk paberivalmistamise masinast, mille annetas kultuurikeskusele toona Eestis Ameerika kultuuriatašeena töötanud Eric Johnson, kes täna on ise kirjanik. "Sellest kõik algas," sõnas Ljutjuk. Masin võimaldab paberikiudusid niiviisi töödelda, et nad jäävad kvaliteetsed ja tugevad.

Lõppeva nädala neljapäeva pealelõunal, kui Labora töökoda külastasime, leidsime sealse paberimeistri Mari Prekupi hoone keldrikorruselt käed küünarvarteni paberimassi sees. "Täna on siis sellised formaadid nagu A5 ja A6," kirjeldas ta järjekordset pabermassiga täidetud raami vannist välja tõstes.

Korrus paberikojast kõrgemal asub trükikoja osa, kus on mitmed vanad trükipressid, mida kasutatakse käsitsi valmistatud paberist kaartide trükkimiseks. Meie külastuse ajal toimetab trükimeister, šotlanna Hanna Harkes pressi kallal, millega ta värvib ühel postkaardil kujutatud peeti punaseks. See kaart käib trükipressi alt läbi kolmel korral, kahel korral saab ta mõlemale poole musta trüki.