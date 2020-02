FT: Oligarh Oleg Deripaska aitas Putinil raha pesta

Sanktsioonide eest vastutav ametkond (Office of Foreign Asset Control ehk OFAC) saatis Deripaska advokaadile kirja, milles seisis, et oligarh on üks isikutest, kes hoiustasid Putini vara ja aitasid raha pesta.

Deripaska olevat omal ajal loobunud autotootja GAZ aktsiaemissioonist, et varjata Putini rahapesu läbi selle ettevõtte. Viimati pesti GAZi kaudu raha 2017. aasta septembris. USA on kehtestanud sanktsioonid ka GAZi vastu.

Oligarh vaidles süüdistustele vastu ja ütles, et tegu on kuulujuttudega. Ka Putini pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et väited ei vasta tõele.

2018. aasta aprillis kehtestatud USA sanktsioonid Deripaska ja veel 23 ärimehe ning kõrge ametniku suhtes, on kõige karmimad meetmed, mida Washington seoses Ukraina kriisi ja USA valimistesse sekkumisega on sisse viinud.

Deripaska on ühe vastusammuna kaevanud OFAC-i Washingtonis kohtusse.