Funderbeam sai ühes maailma suurimas finantskeskuses olulised tegevusload

Singapur on üks maailma finantskeskustest ja Aasia äriüksuste geograafiline sõlmpunkt. Funderbeami unikaalne ärimudel on ehitatud teenindama paljusid turge samaaegselt ja seetõttu on tegevuslubade mõju laiem kui pelgalt Singapur. Funderbeami asutaja ja juht Kaidi Ruusalepp peab Singapuri tegevuslubade saamist suureks tunnustuseks.

„See on finantsmaailmas usalduse pitsat, mis toob meid sammukese lähemale Funderbeami visioonile – saada maailma juhtivaks kasvuettevõtete investeerimis- ja kauplemisplatvormiks. Kahel kontinendil tegutsemine annab meie platvormile olulise konkurentsieelise ja avardab nii ettevõtete kui investorite võimalusi,” rääkis ta.

Funderbeam on asutatud 2013. aastal Eestis. Ettevõte viis oma peakontori Ühendkuningriikidesse 2015. aastal ja omab seal aastast 2018 ka tegevusluba. Funderbeam katab hetkel Eestit, Skandinaaviat, Suurbritanniat, Horvaatiat, Sloveeniat ja peagi ka Põhja Makedooniat. Turge on lisandumas ja nüüd sisenetakse ka Aasiasse.

Funderbeami platvormilt on kapitali kaasanud 39 ettevõtet, Eestist on tuntumad LaMuu, Ampler, Bikeep ja Siidrikoda. Aastast 2016 on piiratud tingimustel toiminud ka järelturg ja seal on nüüdseks tehtud kandeid enam kui 3 miljoni euro eest. Kauplemisluba Singapurist võimaldab Funderbeamil ehitada üles kaasaegne järelturg ja kauplemiskeskkond investeeringutele.

Mistletoe asutaja ja Funderbeami investori Taizo Soni sõnul on tegu mitme aasta tööviljaga. „Investeerisime aastal 2017 Funderbeami eesmärgiga siseneda Aasia turule. Me soovime ehitada kasvuettevõtete ökosüsteemi Aasia ettevõtetele ja investoritele keskpunktiga Singapuris,” rääkis Soni.