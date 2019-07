Fundwise'i kimbutab maksuvõlg

Äripäeva Infopanga antmetel on Fundwise'i maksuvõla suurus 12 414 eurot.

"Tõsi, praegu on üleval maksevõlg, kuid see saab tasutud tuleval nädalal," kinnitas Fundwise'i juht Henri Laupmaa ja lisas, et praegu oodatakse paari kliendi ja investeeringu laekumist ning seejärel tasutakse võlg.

Loe pikemalt Äripäevast.