G4S-i käideldud sularaha kogus langes mullu 9,9 miljardile eurole

G4S täidab ja tühjendab kõiki sularahaautomaate üle Eesti. Turvaettevõtte poolt ATMides käideldud raha hulk on viimasel kahel aastal jäänud 7,4 miljardi euro juurde, teatas ettevõte.

Languse on aga teinud kaubandus- ja teenindusettevõtetest G4Si sularahakeskustesse transporditud rahakogused, mis vähenesid 2,3 protsendi võrra. „Siinjuures on oluline märkida, et nende ettevõtete käibed samal ajal kasvasid," ütles G4S Eesti sularahadivisjoni direktor Peeter Torim.

„Ettevõtjad on hakanud otsima rohkem kokkuhoiukohti sularahakäitluses, sest kiire palgakasvuga on tõusnud ka sularahakäitlusega seotud kulud. Meie poole pöördutakse selle murega järjest rohkem," selgitas Torim.

Kokkuhoiukohti otsib ka G4S, mis sulges eelmisel aastal Jõhvi sularahakeskuse, kuna rahamahte vaadates ei olnud enam mõistlik seal piirkonnas eraldi sularahatöötlust pidada. Praegu korraldatakse raharinglust üle Eesti Tartu ja Tallinna sularahakeskustest.