GAAFIK | Need on Eesti kõige mainekamad kinnisvaraarendajad

Positiivse suhtumise tekkel on olulisim ettevõtte usaldusväärsus, professionaalsus ning kvaliteet.

Järgmisena peavad inimesed oluliseks tähtaegadest kinnipidamist, kliendisõbralikku teenindust ja peresõbralikke lahendusi. Uuring ei tundnud huvi üksnes maine, vaid ka ettevõtete tuntuse vastu – kui küsiti, millised arendajad inimestele spontaanselt meelde tulevad, märkis 59 protsenti vastanutest Merkot, teisena järgnes Endover (43%) ja kolmandana YIT (31%).

Kantar Emori eksperdi Tauno Mändla sõnul aitasid 600 küsitletut küll reastada arendajate tuntuse ja mainekuse, samas pole seni Eestis tehtud uuringuid, mis võimaldaks detailsemalt hinnata arendajabrändi mõju ostuotsuse tegemisel. „Hinnatundlikumate ostjate puhul ei pruugi arendaja nimi olla olulisim näitaja, küll aga hakkab usaldusväärsuse ja tuntuse roll kasvama siis, kui hind pole ainus kriteerium ja inimesed teevad valikuid pealtnäha samaväärsete pakkumiste vahel,“ lausus Mändla. „Siis annab arendaja nimi ja maine kindlasti teatud turvatunde.“

Arendajate maine pingerea tippu on Mändla sõnul võimalik jõuda vaid ettevõtetel, kes teadlikult ja süsteemselt tegelevad positiivsete kliendikogemuste loomisega. „Uusarenduste koduomanike ostujärgset kogemust kaardistades on näha, et selgelt enam ollakse rahul asjadega, mida oli enne ostu võimalik terviklikumalt läbi mõelda – näiteks elukeskkond ja korteri planeering. Rahulolu on aga väiksem neis küsimustes, mis avaldusid pärast sissekolimist ja on otseselt seotud arendaja vastutusega, olgu see siis vilets ehituskvaliteet või müra ja helide läbikostumine korterisse.“