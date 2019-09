Gaasiprojektid räsivad Soome tehnoloogiahiiu Wärtsilä aktsiat

Inderes alandas täna Wärtsilä aktsia sihthinda 10,50 eurole võrreldes varasema 11,50 euroga. Soovitus on endiselt nö madalama hinnaga. Ka ABG Sundal Collier on Wärtsilä sihthinda alandanud. See langes 12,50 euroni võrreldes varasema 15,50 euroga. Ostusoovituse on nö hoidmiseks.

Pärast eilset kasumihoiatust langes Wärtsilä aktsia hind 12,5 protsenti, 10,60 euroni. Neljapäeval oli kauplemine langenud 4,2% ja hind oli on 9,64 eurot.

Wärtsilä Oyj Abp on Soome ettevõte, mis toodab ja hooldab mere- ja energiaturgudel energiaallikaid ja muid seadmeid. Ettevõtte põhitoodeteks on energiasektori tehnoloogiad, sealhulgas gaasi-, vedelkütuse- ja biokütuseelektrijaamad ning energiasalvestussüsteemid.

Samuri kuuluvad Wärtsilä portfelli merendussektori tehnoloogiad, sealhulgas kruiisilaevad, parvlaevad, kalalaevad, kaubalaevad, mereväe laevad, erilaevad, puksiirid, jahid ja avamerelaevad.

Ettevõtte mereäri tegutseb peamiselt Euroopas, Hiinas ja Ida-Aasias, samas kui peamised energiaäri turud on Lõuna- ja Kagu-Aasia, Lähis-Ida, Aafrika ja Ladina-Ameerika. Wärtsiläl tugipunktid asuvad ligi 80 riigis, kuid ettevõte tegutseb kogu maailmas.