GALERII | 10 uut maja püsti: vaata, kuidas edeneb Kopli liinide arendus

Kopli liinide projekti arendaja Fund Ehituse arendusjuht Olivia Maimre ütles, et alustatud on ka kaheksa väiksema mereäärse maja ehitusega. Igasse hoonesse tuleb seitse korterit.

„Praeguseks on müüdud üle 120 korteri, hetkel on müügis ca 20 korterit nii juba valminud kui ka aasta lõpul valmivates mereäärse kvartali väikemajades," sõnas Maimre.

Maimre sõnul on ehitus seni kulgenud plaanipäraselt. „Kevadeks on planeeritud ranna-ala I etapi valmimine koos promenaaditee, pargivalgustite, istumisalade ja laste mänguväljakuga. Sel aastal on veel planeeritud alustada ehitust ja müüki järgmises elamugrupis, Liinivahe ja Sepa tn nurgal, kuhu on planeeritud 3-5 korruselised korterelamud," lisas ta.