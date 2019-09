GALERII | Eesti esimene lutserniekstrakti tehas avati Saaremaal

1,5 mijonit eurot maksma läinud tehas suudab toota aastas kuus tonni lutserniekstrakti, andes Saaremaal tööd 10 inimesele. Esimene partii valmistoodangut valmib tänavu oktoobris-novembris.

„Asjaolu, et kasvatame oma tooraine Saaremaa puhtas looduses, annab meie tootele olulise turundusliku konkurentsieelise,“ ütles tehase rajanud Demo Farm OÜ juhatuse liige Ain Süld.



Tehas kasutab enda kasvatatud toorainet ning müüb valmistoodangut nii oma kaubamärgi VitaNor all kui ka toiduainete tööstuse tootjatele.

Lutserniekstrakti kasutatakse toidulisandina või toiduaine-, ravimi- ja kosmeetikatööstuses ning põllumajanduses. Toode sisaldab mineraale, vitamiine ja antioksüdante, mis aitavad kaasa inimese immuunsussüsteemi normaalsele talitusele. „Lutserniekstrakti igapäevasel kasutamisel toidulisandina on palju positiivseid tulemusi, sealhulgas näiteks aitab kontrollida kolesterooli ja veresuhkru taset ning annab energiat ja tagab vitaalsuse,” väitis Süld.

Projekti ühe rahastaja, Coop Panga äripanganduse juht Hans Pajoma märkis, et kaalukeeleks, miks otsustati tehase rajamist toetada, sai meeskonna professionaalsus ja selge visioon. „Coop Panga jaoks oli oluline, et tegu on kohaliku ettevõtmisega, mis loob töökohti ja edendab Eesti majandust väljaspool suuremaid tõmbekeskusi,“ sõnas Pajoma.