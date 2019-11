GALERII | Tallinna Hoiu-laenuühistu pidulik Tartu esinduse avamine

Eesti kapitalil põhinev ja Eesti üks suurimaid hoiu-laenuühistuid avas pidulikult kontori Tartus Kesklinna keskuses.

Kontori avamisel viibinud Tallinna Hoiu-laenuühistu esimees Annely Ojamets tõdes, et see on kaua oodatud sündmus. „Tartu kontori avamine on meie jaoks suur samm, sest Tartus elavad meie praegused hoiustajad ja loodame, et saame olla ka uutele klientidele lähemal,“ ütles Tallinna Hoiu-laenuühistu juhatuse esimees Annely Ojamets.

Esinduse asukohaks valisime Kesklinna keskuse esimesel korrusel asuva ruumi, sest keskus asub Tartu südalinna lähedal ja on vägagi käidav.

Tallinna Hoiu-laenuühistu on kogukond, kus pea 2000 liikme ühine huvi on investeerimine.

Liikmete sõnul on ühistu hoiused tõestanud end stabiilse ja usaldusväärse säästude kasvatamise võimalusena. Hoiuse intress on kuni 6% aastas.

„Tallinna Hoiu-laenuühistu eelis on see, et kui tekib kiire ja möödapääsmatu vajadus oma hoiule pandud säästude kasutamiseks, on võimalik raha juba enne tähtaega hoiuselt välja võtta,“ lisab Ojamets.

Peale selle on ühistul plaan hakata alates uuest aastast oma liikmetele ka dividende maksma.

Aastate jagu usaldusväärsust

Tallinna Hoiu-laenuühistu on asutatud juba aastal 2010 ja tegutseb sellest ajast finantseerimisteenuseid osutava ettevõttena enda põhikirja ning Eesti Vabariigi õigusaktide alusel. Ettevõtte osakapital on kasvanud ligi 3 miljoni euroni (2 666 860 €), mistõttu on tegemist Eesti ühe suurima hoiu-laenuühistuga.

Tallinna Hoiu-laenuühistu pakub võimalusi raha hoiustamiseks ja laenude võtmiseks. Kõigepealt tuleb astuda ühistu liikmeks: kirjutada avaldus ning tasuda sisseastumis- ja osamaks.

Sisseastumismaksu suurus nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele on 10 eurot, osamaksu alammäär füüsilistele isikutele 30 eurot ja juriidilistele isikutele 300 eurot.

Tartu kontor asub Kesklinna keskuse esimesel korrusel

Tööaeg: E–R 8.00–17.00, L–P suletud

Tel 622 9022

E-posti aadress tartu@erahoius.ee

Vaata ka erahoius.ee.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenuseid osutava ettevõttega. Tutvu Tallinna HLÜ tegevuse ja finantsteenuste tingimustega, vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.