General Motorsi töötajad alustavad USAs suurstreiki

See on esimene suur tööseisak General Motorsis alates 2007. aastast.

„Me ei võta seda kergekäeliselt,“ ütles UAW asepresident Terry Dittes. „See on viimane meede.“

Mõlemal osapoolel oli laupäeva ööni aega kokkuleppeni jõudmiseks. 2007. aasta kahepäevane streik läks autotootjale maksma 300 miljonit dollarit.

Ametiühingu senine neljaaastane leping sai nädalavahetusel läbi. Probleemidering oli lai, ulatudes palgast, tervishoiukulude, kasumite jagamise ja tööturvalisuseni. Samuti võitles ametiühing Ohios ja Michiganis tehaste sulgemise vastu, mis ettevõtte sõnul on vajalik seoses turuolude muutumisele.

„Me nõuame õiglast palka ja kättesaadavat tervisekindlustust,“ lausus Dittes. „Me nõuame kasumist oma osa.“

General Motors on väitnud, et nende palgad ja soodustused on tööstusharu parimad. Autotootja pakkus seitse miljardit dollarit investeeringuid, rohkem töökohti ning palga ja soodustuste tõstmist.

„Me oleme pidanud heas vaimus läbirääkimisi ja mõistame kiirustamise vajadust,“ teatas General Motors.

Streik tuleb ajal kui USA autotööstus kogeb müügi jahenemist ja seoses elektriautode tuleku ja heidete piiramisega seotud kulude kasvu.