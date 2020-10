Kinnisvarasektor elas kevadel üle šoki ja see tuli mitmes mõttes. Teadmatus oli suur ja hirm samuti. Õnneks need veel ei realiseerunud. Tõehetk saabub kahel järgmisel aastal, sest uusi projekte kaalutakse väga põhjalikult.

Gert Jostov on kinnisvarafirmade liidu juht ja ühtlasi Technopolis Eesti juhatuse esimees. Tema teab oma töö tõttu palju eeskätt ärikinnisvarast, kuid liiduni jõuavad kõik sektori rõõmud ja mured. Ta ütleb, et eluruumide poolel on praegu eelkõige näha lühiajalise majutuse probleemi.