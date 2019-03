Glüfosaate sisaldavate taimemürkide tootjalt Monsantolt vähihaigetele välja mõistetud kahjutasud lõikavad valusalt Bayeri investorite rahakotti

Kuigi Bayer väidab jätkuvalt, et mulluse Monsanto ostuga nende vastutuseks saanud glüfosaate sisaldavad umbrohutõrje vahendid nagu Roundup ja Ranger Pro ei kujuta nendega töötavate inimeste tervisele mingit ohtu, siis on üks grupp inimesi, kelle jaoks need koostisosad on osutunud väga mürgisteks: Bayeri enda aktsionärid, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Sel kolmapäeval otsustas San Francisco kohus, et glyfosaatide ning vähi vahel on selge seos.

Küsimus on umbrohutõrjevahendis Roundup, mille Bayer mulluse 63 miljardi dollari mahus USA seemne- ning keemiatoodete tootja Monsanto ostutehinguga endale sai.

Tundub, et viimane kohtuotsus tuli investoritele üllatusena, sest Bayeri aktsia hind kukkus selle peale enam kui 10%.

Mullu augustis otsustas California kohus, et Bayer peab glüfosaatide kasutamise tulemusena vähki haigestunud aednikule Dewayne Johnsonile maksma 289 miljonit dollarit. California kohus otsustas, et Monstanto teadis, et umbrohutõrjevahendid Roundup ja RangerPro on ohtlikud, kuid ei teavitanud sellest tarbijaid. See oli esimene kohtuasi, kus kinnitati glüfosaatide seos vähiga.

Kuigi ettevõte ei olnud ostsusega nõus ning väitis, et kohus on asjast täiesti valesti aru saanud ning lubas otsuse edasi kaevata, kaotas Bayeri aktsia toonase otsuse järel oma väärtusest enam kui kolmandiku. Sellest ajast on ettevõtte turuväärtusest kadunud 25 miljardit eurot.