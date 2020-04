Go Groupi juht: kaheksa hotellikülalisega oleme Tallinnas turuliidrite seas

„Me teeme oma plaani praegu arvamises, et see hooaeg jääb vahele ja järgmisel kevadel tekib taas turismi meenutav inimeste liikumine, mis pole aga samas mahus nagu 2019. aastal,” ütles Etverk. Tema sõnul on nende kontsernile kuuluvas Tallinna hotellis praegu iga päev kaheksa kuni kümme külalist ja sellega ollakse Tallinnas turuliidrite seas. Etverk märkis, et Go Group teenib tänavu arvatavasti 1,5 miljonit eurot kahjumit. Valitsuse meetmeid ettevõtluse aitamiseks peab ta positiivseks, kuid 25 miljoni eurosest toetusest turismisektorile tema hinnangul ei piisa.

Kuidas on praegune kriis Go Groupile mõjunud?



Kui majanduslikult rääkida, siis on olukord praegu täpselt nii hull, kui ühes transpordi- ja turismiettevõttes olla saabki. Emotsionaalselt oleme kokkuhoidvad ja keskendunud. Kui ettevõtlus hakkab liiga hästi välja tulema, siis tekib aega märgata teiste vigu ja nende kallal nokkida, mõtted ekslevad tühja-tähja peale. Kuigi praegu lahendamist vajavad ülesanded on keerulised, on üldine meeleolu ja pühendumus hea.