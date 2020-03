Go Group’i tegevjuht: tühistakse nii bussitellimusi, hotellibroneeringuid kui reise

„Majanduslik mõju avaldub praegu ennekõike turismisektoris, kus nii bussitellimusi, hotellibroneeringuid kui reise on kokku tühistatud mõnesaja tuhande euro väärtuses ja uusi tellimusi vormistame oluliselt väiksemas mahus kui tavapäraselt märtsikuus," kommenteeris Etverk.

Go Groupi kontsernis on 13 ettevõtet, mille tegevuse neli põhisuunda on turism, transport, kinnisvara ja inseneeria.

Etverk nentis, et meditsiiniline mure on nädalatega arenenud majanduslikuks mõjuks. „Maailmamajanduse prognoosiga me ise eraldi ei tegele, aga praeguse seisuga oleme oma plaane korrigeerinud esimese poolaasta piires. Sõltuvalt olukorra arengust muudame vajadusel tegevust pikemaajalisemalt," lisas ta.