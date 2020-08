Google annetas Eesti Toidupangale 25 000 dollarit. Toidupanga juht: esimest korda ajaloos olime sunnitud ise toitu juurde ostma

„Google'i annetus on Toidupanga jaoks ülitähtis abi. Meie jaoks on see suur, kuid samas hädavajalik summa," ütles Eesti Toidupanga juht Piet Boerefijn. „Covid-19 pandeemia tõttu on võrreldes märtsiga tänaseks Eestis toidupanga abivajajate hulk kasvanud 30 protsendi ja suure tõenäosusega kasvab sügisel veelgi. Toidupangale ei piisa abi andmiseks enam poodidest päästetud ja annetatud toidust. Esimest korda ajaloos on Eesti Toidupank sunnitud sel aastal ise toitu juurde ostma, et oleks kõigile alla toimetulekupiiri elavatele inimestele toiduabi pakkuda ja seda me saadud rahaga teemegi. Meie poolt suur-suur tänu Google'ile."

Alates koroona pandeemia lahvatamisest, on Google.org toetanud tekkinud olukorra tõttu raskustesse sattunud kohalike kogukondade abistamisega tegelevaid heategevusorganisatsioone saja miljoni dollari eest üle maailma. Eestist valiti toetuse saajaks üks organisatsioon - Eesti Toidupank - viidates pikaaegsele pühendumusele aidata toiduabiga toimetulekuraskustesse sattunud inimesi.

Eesti Toidupank on asutatud 2010. aasta märtsis, eesmärgiga leevendada vaesusprobleemi Eesti ühiskonnas ja võidelda toidu raiskamise vastu. Tänaseks tegutseb Eestis 15 Toidupanka, kes kõik töötavad päevast päeva selle nimel, et päästa kaubandusest söögikõlbulik toit ja jagada see puudust kannatavatele inimestele.