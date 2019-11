Google astub oma värske miljarditehinguga Apple'ile tugevalt kandadele

Google andis reedel teada, et omandab 2,1 miljardi dollari eest aktiivsusmonitoride turu teerajaja Fitbiti. Sellega ühendavad need kaks Ränioru ettevõtet oma jõud, et pakkuda konkurentsi Apple’i kiiresti kasvavale kaasaskantava tehnoloogia ärile, kirjutab Financial Times.

Fitbit on esimene suurem tarbijaelektroonika ettevõtte omandamisi Google’i jaoks pärast 2014. aastat, kui ettevõtte ostis 3,2 miljardi dollari eest targa kodu arendamisega tegeleva ettevõtte Nest. Samas ei pruugi värske tehing veebihiiu jaoks libedalt minna, kuivõrd see võib pakkuda monopolidevastase võitluse seisukohalt huvi konkurentsiregulaatoritele, kes peavad tehingule heakskiidu andma.

Ka peavad tehingu heaks kiitma ettevõtte aktsionärid. Samuti paneb see proovile Fitbiti kasutajate valmisoleku jagada oma tervise ja sportlike harjumustega seotud infot Google’iga. Mõlemad ettevõtted jõudsid reedel ka juba kinnitada, et Fitbiti kasutajate andmeid ei hakata Google’i reklaamide jaoks kasutama. Nagu ka jääb kasutajatele võimalus vaadata üle, mis andmeid nad veebihiiuga üldse jagada tahavad.

Ka peetakse tehingut julgeks sammuks Google’i poolt, kuna monopolidevastane võitlus, andmete kogumine ja nende võimalik väärkasutus suurte tehnoloogiaettevõtete poolt on nii USA kui Euroopa regulaatorite kõrgendatud tähelepanu all.

Kuigi tehingu maksumus moodustab vaid 19% ettevõtte börsiväärtusest, on see siiski pool sellest summast – neljast miljardist dollarist –, mis hinnati ettevõtte väärtuseks neli aastat tagasi, kui ta börsile läks.