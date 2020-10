Google lubab järgmise kolme aasta jooksul maksta uudiste eest miljardi

Seda sammu on väljaanded oodanud juba pikalt: uudistekirjastajad, nende seas Rupert Murdochile kuuluv News Corp Ameerikas ning Saksamaa meediahiid Axel Springel on juba pea kümme aastat soovinud, et Google neile sisu eest maksaks. Kuid otsingumootrihiid on sellest kuni tänaseni keeldnud, vahendab USA populaarne investorite kanal CNBC.

Nüüd tõi Pichan blogipostituses välja, et Google on viimastel aastatel uudistetööstust kõvasti toetanud, viies uudistekülgedele igas kuus 24 miljardit külastust. Samuti on koroonapandeemias toetatud kohalikke kirjastajaid.

Nüüd aga plaanib Google hakata kirjastajatele maksma selle eset, et nad looksid sisu uuele tootele Google News Showcase, mis tehakse esimesena kättesaadavaks Brasiilias ja Saksamaal.

Pilootprojekti on teiste seas allkirjastanud Saksamaa Der Spiegel ja Die Zeit ning Brasiilias Folha de S.Paulo.

"Ajalehtede senine reklaamil ning tellimustel põhinev ärimudel on kestnud enam kui sada aastat, samas kui publik on pöördunud teistesse kanalitesse," tõdes Pichai. "Internet on olnud viimane muutus ja ei jää kindlasti viimaseks. Meie tahame anda oma osa, et ajakirjandust 21. sajandil aidata," märkis ta.

CNBC kirjutab, et Google ei ole ainus USA tehnoloogiahiid, keda uudiste eest maksma survestatakse. Oma platvormil regulaarse sisu jagamise eest oodatakse regulaarseid makseid ka Facebookilt.

Austraalia konkurentsiamet arendas tehnoloogiagigantide jaoks uudissisu kasutamise eest tasumiseks spetsiaalse koodi. Kui see heaks kiidetakse, siis oleks Austraalia väljaannete raha saamine kuude küsimus.

Austraalia kirjastajad soovivad Google'it saada 600 miljonit dollarit aastas, kuid otsingumootor on sellest keeldunud.

Euroopa kirjastajate ühenduse juht Angela MIlls Wade ütles Briti majanduslehele Financial Times, et nende liikmed on Google sammu suhtes küünilised. Tema sõnul saab Google uue tootega tingimusi dikteerida ning õiglaste läbirääkimiste tagamiseks loodud seadusi õõnestada. "Samas kinnitades, et nad aitavad uudiste loomist rahastada," lausus ta.