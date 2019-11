Google salajane koostöö annab tehnoloogiahiiule juurdepääsu miljonite patsientide terviseinfole ja isikuandmetele

Project Nightingale on seni suurim andmete ülekandeprojekt tervishoiu vallas. Enne koostööd Acensioniga on Google osalenud väiksemates projektides, kuid nendes on kõik tervishoiupakkujate edastatud andmed olnud krüpteeritud ning krüpteerimisvõtmed olid meditsiinifirmade käes.

Vilepuhuja sõnul on murettekitav, mida Google sellise hulga väga tundlike ning samas potentsiaalselt väärtuslike andmetega võib edasi teha.

See ei ole sugugi esimene kord, mil Google tervishoiuandmete ning analüüsi vallas esimese viiuli rolli ihkamisel pahameelt kogub. Nii leidis Suurbritannia andmekaitse, et 2017. aastal toimunud Royal Fee haigla 1,6 miljoni patsiendi andmete edastamine Google tehisintellekti harule Deep Mind Health ei olnud seaduslik.

Goole emafirma Alphabet tahab välja arendada uut tehisintellekti tööriista, mis suudaks prognoosida terviseprobleeme ning ravi parandada. Hiljuti teatas Google plaanist osta 1,2 miljardi dollari eest Fitbit, mis kinnitab nende soovi siseneda aktiivsusmonitoride jms seadmete turule ning digitervisesse investeerida.

Google ja Ascension on kinnitanud, et patsientide andmete kasutus on kooskõlas reeglitega ning need andmed on kaitstud. Vilepuhuja on siin eriarvamusel ning lekkinud dokumendid viitavad, et tulevikus võib Google andmeid kolmandate osapooltega jagada või luua patsientide profiile, mille põhjal nad saavad tervisetooteid turundada.

„Patsientidel ei ole öeldud, kuidas Ascension nende andmeid kasutab ega ole küsinud nende nõusolekut andmete pilve laadimiseks või Google käsutusse andmiseks. Kõikidelt patsientidelt peaks selleks nõusolekut küsima ning neil peab olema võimalus sellest keelduda,“ kinnitas vilepuhuja.

Andmed on suurim vara

Oxfordi ülikooli küberturvalisuse keskuse õppejõud ja The Guardiani kaasautor Maria Farrell rääkis 2018. aastal turunduskonverentsil Password, et andmed on tänapäeval kõige kasulikum ressurss, nagu uus nafta, vereringe, aga ta hoiatas, et andmeid kogutakse liiga palju. Ja me peame arvestama, et neid kasutatakse meie kahjustamiseks ära. "Varem või hiljem juhtub see meie kõigiga," kinnitas ta.