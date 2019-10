Gordon Ramsay jaoks tehtud iglusaun müüakse Eestis maha

Iglucrafti juhatuse liige Priit Kallas kinnitas, et Gordon Ramsayle toodetud saun asub praegu Viljandimaal Leies ja kuna ehitusloa taotlemine võtab aega, siis on ettevõte otsustanud selle maha müüa. „Eestlastel on unikaalne võimalus osta endale spetsiaalselt Gordon Ramsay jaoks toodetud eksklusiivne iglusaun. Usun, et juba õige pea õnnestub ka ehitusluba saada ja seejärel toodame Inglismaale Cornwalli transportimiseks uue sauna,“ selgitas Kallas.

Iglucraft OÜ alustas disainsaunade tootmisest, kuid tänaseks moodustab suurema osa ettevõtte ärist väikemajade müük. Aastas müüakse ligikaudu 100 väikemaja ja 75 sauna ning ettevõte plaanib väikemajade tootmismahtu mitmekordistada.

Iglucrafti saunade hinnad jäävad sõltuvalt suurusest vahemikku 9900 kuni 15 900 eurot. Lisaks on võimalik tellida eksklusiivsemaid erilahendusi. Tegemist on käsitööga ning tooted valmivad 100% Eestis, kuid transporti ja paigaldust pakub ettevõte üle kogu maailma.

Eestlastest omanikele kuuluv Iglucraft toodab Viljandimaal Leie külas iglukujulisi saunasid alates 2014. ja väikemaju alates 2017. aastast. Ettevõtte kliendid asuvad üle kogu maailma, näiteks Jaapanis, Inglismaal, Austraalias, Belgias, Norras ja Saksamaal. Iglucraft on tööandjaks 23 inimesele, 2018. a oli ettevõtte käive 1,2 miljonit eurot.