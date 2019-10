GoSwift muudab Dubai EXPO-l Eesti paviljoni füüsilise järjekorra virtuaalseks

GoSwift loodab EXPO abil laieneda Lähis-Idasse ja Aafrikasse. „Just seal on palju merepiirita riike, kes sõltuvad transpordikoridorist. Kui transport töötab kehvasti, on see riikidele kallis,“ räägib Plinte. „Me säästame tohutu hulga raha logistikasektorile ja kauba omanikele. Kui näiteks üks ööpäev seismist piiri või sadama järjekorras maksab rekkale 250 dollarit ja meie 10 eurot maksva teenusega hoitakse kokku üks ööpäev, siis on juba ühe veokiga võit suur.“

GoSwift teenindab täna viit piiripunkti Leedus, kolme Eestis ja üht Soomes. „Hinnanguliselt võib öelda, et meie teenusega on kolmes Eesti piiripunktis kaheksa aastaga võidetud ca 100 miljonit eurot,“ kinnitab Plinte. Järjekordade virtualiseerimist pakutakse ka Tallinna ning Ostankino teletornis Moskvas. Uusi lahendusi juurutatakse Hispaania ja Soome sadamates. 60% ettevõtte käibest tuleb ekspordist.

Kui riikidel pole piisavalt vahendeid, et oma piiripunktide infrastruktuuri probleemi lahendada, pakub GoSwift PPP-lahendust (public-private partnership) – koos riigiga tehakse objektid valmis ning oma investeering teenitakse tagasi pikaajalise lepinguga.