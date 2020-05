GoWorkaBiti juht: eestlased pole valmis kolm kuud kuskil põlluveerel kuuekesi elama ja iga päev 12-tunniseid vahetusi tegema

„Põllumajandusettevõtted on praegu valitsuse peale veidi kurjad, kuid nendel endil tuleks ka olla natukene paindlikum ja selgem oma ootustes inimestele. Mulle tundub, et need inimesed, kes oleksid valmis põllumajandussektoris lihtsamaid töid tegema, on olemas, aga nad ei pruugi olla valmis end siduma kogu suveks, teadmata, mis neid ees ootab," rääkis ta. „Natuke paindlikkust põllumajandusettevõtete poolt aitaks leida ka kohalikku tööjõudu."

Vanaselja sõnul mõistab ta aga ka põllumajandusettevõtjaid ja lisas, et Eesti inimesed ei soovi kambakesi ühes majas elada ja 12-tunniseid vahetusi teha.

Kas inimesed on kriisi ajal hakanud tundma rohkem huvi tööampsude vastu'?

Kristjan Vanaselja: Kasv on kasutajate aktiivsuse näol olemas. Iseasi, kui palju me täna suudame leida sobivaid tööampse. Ja kui vaadata seda, mida seadusandluses üritatakse teha, et hõlbustada tööampsude tegemist töötuse ajal, siis see on kindlasti positiivne.

Kui eriolukord algas märtsis, siis näiteks tööportaalides vähenes kuulutuste arv oluliselt. Kuidas see periood teie platvormil oli?

Tööampsude maht on märgatavalt kukkunud. Ampse on umbes 60-65 protsenti vähem kui neid oli kriisieelsel ajal. Kuigi ärakukkumine on olnud, siis viimastel päevadel on mõningane aktiivsus tekkinud. Ma ei julge veel hõisata, aga kui vaadata tööampsude poolt, siis on võimalik, et osad ettevõtted hindavad, et tulevik on ebakindel ja otsitavad paindlikumaid lahendusi. See võib olla üks trend.

Kas suvel otsitakse teie platvormi kauda ka hooajatöölisi?

Kindlasti. Oleneb aga sektorist. Kuna toitlustusvaldkond on keerulises seisus, siis ei tea kuidas nemad käituvad. Nemad on tavaliselt värvanud lühikeseks ajaks suveperioodil. Hotellid, mis on aktiivselt kasutanud, on täna nullis ja nemad tõenäoliselt suvel eriti töötajaid juurde ei võta.

