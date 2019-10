GRAAFIK | 21 liinist sulgemiseni: vaata, kuidas on Nordica liinivõrk tegutsemise jooksul paisunud ja kahanenud

Nordica juhatuse esimees Erki Urva tunnistas Ärilehele antud intervjuus, et kõik Nordica liinid on kahjumis. "Meie rahakott pole dumpinguga võistlemiseks piisavalt sügav," möönis Urva viidates kõige kibedamale konkurendile, lätlaste airBalticule. "Kui lätlased avasid tiib tiivas Tallinnast lende, siis ma küsin: meie müüsime pileteid kallimalt ja teenisime miinust, kuidas said neil liinid kasumis olla? See pole lihtsalt võimalik! Eesti turg on väga raske turg."

