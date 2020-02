GRAAFIK | Apteegikettide kasumid on kidurad. Linnamäe oma tegutseb suures miinuses

Käibed on neljal suuremal apteegiketil küll võimsad, aga näppude vahele jääb lõpuks pisku. Eesti suurimal ketil, Terve Pere Apteek OÜ-l ehk ettevõttel, mis haldab Apotheka apteeke, on viimastel aastatel ette näidata suured kahjumid. Omakapital on küll suudetud miinusest nappi plussi tõmmata.

Südameapteeke haldav rootslaste Pharma Group OÜ on turuosalt Eestis teisel kohal ja nemad suudavad ainsana ka kena kasumit teenida. Benu Apteek Eesti OÜ kui turu kolmandal kohal olev apteegikett sai 2018. aastal kasumit vaid 94 000 eurot.

Huvitav on vaadata ka seda, et suurte apteegikettide materiaalse põhivara maht ei ole sugugi suur. Terve Pere Apteegil on see 3,34 miljonit, Benul 2,12, Pharma Grooupil 1,87 ning Euroapteegil 1,27 miljonit eurot.

Suurt raha tehakse mujal

Terve Pere Apteegi omanikud Margus Linnamäe ja Ivar Vendelin teenivad oma varanduse ravimite ja haiglatarvikute hulgimüügiga. Ravimi hulgimüügifirma Magnum Medicali käive oli 2018. aastal enam kui 234 miljonit eurot ning kasum 2,5 miljonit.