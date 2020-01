GRAAFIK | Baltimaad on Swedbankile üha olulisem rahamasin

Swedbanki kasumist tuli mullu Baltikumist veerand, samas kui osa bilansimahus oli vaid 11,3 protsenti. Kasumi poolest lõi Balikum mullu ära eelmise, 2013. aastast pärit tippmargi, kui Balti osa Swedbanki grupi kasumis oli 24,8 protsenti.

Viimase nelja aastaga on Swedbanki kasum Baltimaades Rootsi kroonides kahekordistunud.

Grupi kasum on selle ajaga kasvanud ainult veerandi võrra. Ei saa välistada, et osa Baltimaade tulemustest ja bilansist on kajastatud mujal grupis – näiteks korporatiiv- ja institutsionaalsete klientide üksuses.

Swedbanki osa grupi bilansimahus oli mullu suurim alates 2010. aastast. Üllatav on aga see, et 273 miljardi Rootsi krooniga ületas Balti panganduse bilanss alles mullu 2008. aasta taseme, kui see oli 271 miljardit Rootsi krooni. Mis imetehingud toimusid Swedbanki Balti panganduses kriisiaastatel 2009 ja 2010, on raske pelgalt numbreid vaadates mõista. 2011. aastal on Swedbanki Balti bilansimaht kõigest 137 miljardit Rootsi krooni ehk pea poole väiksem kui kolm aastat varem.