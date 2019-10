GRAAFIK | Eesti Panga ekspert: enamik maksetest liigub Eestis reaalajas

Kõikidest riigisisestest maksetest liigub Eestis ligikaudu kolmveerand ühe panga sees. Kuid lisaks tegid eraisikud ja ettevõtted kolmandas kvartalis iga päev keskmiselt 107 000 pankadevahelist makset, mille puhul asuvad maksja ja saaja kontod eri pankades. Pankadevahelistest maksetest liiguvad välgukiirusel ligi pooled.

Ainult 13% maksetest on praegu sellised, mille korral peab raha saaja endiselt ootama mitu tundi või lausa terve nädalavahetuse. Lähiajal suureneb reaalajas liikuvate maksete osakaal tõenäoliselt veelgi, kuna mõni pank läheb välkmaksete süsteemile üle järk-järgult. Praegu on välkmaksete süsteemi võimalik edastada makseid, mis on väiksemad kui 15 000 eurot.

Eraisikud algatasid kolmandas kvartalis 62 protsenti maksetest. Neist omakorda pooled on internetipangas või mobiiliäpis algatatud maksed. Viiendik maksetest tehti pangalingi kaudu, mis tähendab, et makset tehes suunati maksja internetipanga eeltäidetud maksekorraldusele. Viiendiku maksetest algatavad eraisikud e-arve püsimaksekorraldustega. See tähendab, et inimene on oma regulaarsete maksete tegemise usaldanud panga hoolde ja pank teeb maksed kokkulepitud ajal maksja eest. Muid maksmisvõimalusi - nagu pangaautomaadis tehtud maksed või sularahas algatatud maksed pangakontoris - kasutatakse üha vähem.