GRAAFIK | Eestis köeti õllele aktsiisi otsa, samas kui Euroopas oleme pikalt liidrid hoopis kange alkoholi tarbimises

Toona olid kõige suurema õlletarbimisega riikide seas Tšehhi (53,70%), Poola (52,80%), Saksamaa (52,10%), Austria (50,40%), Hispaania (49,80%) ja Belgia (49,00%). Värskemate, 2016. aasta andmete järgi on Euroopa suurimate õlletarbijate esiotsas mõningad muudatused aset leidnud.

Liider on Poola (56,10%), talle järgnevad Rumeenia (55,60%), Hispaania (54,20%), Austria (53,50%), Tšehhi (53,30%) ja Saksamaa (52,60%). Eesti on jätkuvalt tagantpoolt 7. kohal oma 32,7%-ga. Muidugi ei ole pilt nii rõõmustav kange alkoholi tarbimise osakaalu osas. Seal oli Eesti ülekaalukas liider nii 2010. kui ka 2016. aastal.

Üle poole Eestis tarbitavast alkoholist (50,3%) on kange alkohol. Ühtlasi on kuue aastaga vahe järgmiste riikidega veelgi suuremaks kärisenud. Kui 2010. aastal tuli Eesti järel Bulgaaria 46,3%-ga, siis 2016. aastaks vähenes seal tarbitava kange alkoholi osakaal 42,9%-ni.

Kange alkoholi tarbimine on kuue aastaga vähenenud ka Slovakkias (41,90%-ni 2016. aastal 2010. aasta 43,80% asemel), Küprosel (41,90%-ni 43,00% asemel) ja Poolas (36,10%-ni 37,50% asemel). Samas on teiste kange alkoholi tarbimise poolest silma paistvate riikide seas kuue aastaga tarbimine suurenenud üksnes Lätis. Kui 2010. aastal oli osakaal 37%, siis 2016. aastaks kasvas see 40%-ni.

Lätlaste seas viinajoomine kasvanud, soomlaste seas vähenenud

Läti on ühtlasi üks nendest riikidest, kus on 2010. aastaga võrreldes oluliselt rohkem kanget alkoholi tarbima hakatud. Sinna lisanduvad ka Malta (28,70% varasema 22,90% asemel), Taani (17,10% varasema 14,30% asemel) ja Horvaatia (13,00% varasema 9,90% asemel) ja Kreeka (21,80% varasema 20,50% asemel).

Kange alkoholi tarbimine on oluliselt vähenenud Rumeenias (2010. aasta 20,2%lt 2016. aasta 16,4%ni), eelpool mainitud Bulgaarias (46,3%-lt 42,9%-ni), aga ka Soomes (24,00%-lt 21,50%-ni) Norras (19,00%-lt 16,70%-ni) ja Itaalias (12,10%-lt 9,80% -ni).

Rohkem õlut on kuue aasta võrdluses tarbima hakatud Rumeenias (2010. aasta 48,2%-lt 2016. aasta 55,6%-ni), Hispaanias (49,8%-lt 54,2%-ni), Kreekas (24,90%-lt 31,50%-ni), Poolas (52,80%-lt 56,10%-ni), Austrias (50,40%-lt 53,50%-ni), Horvaatias (37,10%-lt 44,50%-ni).

Õlle tarbimine on oluliselt vähenenud Belgias (49,00%-lt 44,40%-ni), Lätis (46,90%-lt 42,80%-ni), Küprosel (33,40%-lt 29,70%ni) ja Sloveenias (2010. aasta 44,4%-lt 2016. aasta 41,4%-ni).

Kusjuures nii Kreeka kui Horvaatia on kaks riiki, kus on kuue aasta jooksul oluliselt kasvanud nii õlle kui kange alkoholi tarbimine. Samas, kuigi Lätis on kange alkoholi tarbimine tõusnud, on õlle tarbimine vähenenud. Sarnane areng on toimunud ka Küprosel.

Ühtlasi väärib märkimist, et nendes riikides, kus on nii õlle- kui ka viinatarbimise protsent madal, on ülekaalukalt suur veinitarbimine. Nende riikide hulgas on 2016. aasta andmete järgi näiteks Itaalia (64,5%), Portugal (61,5%), Prantsusmaa (ligi 59%), Sloveenia (ligi 51%), Šveits (üle 48%), Rootsi (ligi 48%) ja Kreeka (45,5%). Eestis oli veinitarbimine nii 2010. kui ka 2016. aastal 7,4%.