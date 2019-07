GRAAFIK | Eestis on nüüd neli linna, kus kinnisvara eest tuleb välja käia vähemalt 1000 eurot ruutmeetri kohta

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et Kuressaare hinnatase pole ülearu üllatuseks, sest Saaremaa on populaarne suvituskoht ning lisaks on sealne ettevõtlus heal järjel.

„Mida jõukamad on ettevõtted, seda paremini läheb seal töötavatel inimestel ja saarlaste töökust arvestades pole imestada, et nende tooted ja teenused väga konkurentsivõimelised püsivad," rääkis kinnisvaraekspert.

Soomani sõnul kajastub Saare maakonna aktiivne majanduselu ka kinnisvarahindades, sest seal on üha rohkem inimesi, kes saavad endale lubada heas asukohas ja seisukorras elamispindasid.