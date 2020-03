GRAAFIK | Eestis on vähemalt 100 000 inimesel kehtivad maksehäired üleval. Keskmine võlgnik on 43-aastane mees Põhja-Eestis

Positiivselt paistab silma Saaremaa, kus on 2,4% Eesti elanikkonnast, samas ainult 1,6% võlgnikest ning kõigest 1,4% koguvõlgnevusest. Samas, kuigi Lääne-Virumaal elab 4,6% elanikkonnast, siis võlgnike osakaaluks on 5,6% ja koguvõlgnevusest 6,0%. Ida-Virumaal on 11,6% elanikkonnast, kuid 15,1% võlgnikest.

Meeste osakaal võlgnike nimekirjas on oluliselt suurem kui naiste. Kui mehi on võlgnike seas 63%, siis naisi on 37%. Samal ajal vastutavad mehed 69% võlgade kogusummast, naised 31%. Kui meessoost võlgniku keskmine võlgade kogusumma on 2408 eurot, siis naistel 1883 eurot.

Kui võrrelda Eesti elanikkonnast kahe suurima rahvuse, eestlaste ja venelaste, võlgnevusi, siis nähtub, et vene rahvusest inimesed moodustavad 26% sellest kogumist, kuid võlgnike hulgas on nende osakaal 33%. Samas eestlaste võlad on ühe isiku kohta suuremad ning eestlastel on ka aktiivseid maksehäireid rohkem.

Positiivse trendina toob Julianus Inkasso oma ülevaates välja, et võrreldes 2017. aastaga on märkimisväärselt vähenenud kuni 25-aastate võlgnike arv. Kui 2017. aastal oli nende osakaal 14,2%, siis selle aasta alguseks oli see enam kui kolm korda vähenenud, piirdudes 4,2%-ga.

Ka on kahanenud nende noorte inimeste osakaal, kellel on ainult üks aktiivne maksehäire. Kui 2017. aastal oli selliseid noori ca 80%, siis nüüd on see näitaja 53%.