GRAAFIK | Eestlased Swedbanki oluliste isikute seas. Kes on grupis suuri tegusid teinud?

Esmalt olgu aga mainitud, et kinga sai ka ainuke lätlane Swedbanki grupi juhtkonnas, Ģirts Bērziņš, kes oli grupi digitaalpanganduse strateegiline juht ja Baltikumi pangakanalite juht.

Ajaloos on pangas olnud mitmeid eestlaseid, kes on tõusnud kas Baltikumi tasemel või lausa grupi tasemel kõrgematele postisioonidele. Neist on saanud olulised otsustajad.

Esimesed tähelennud

Esimesena tasub mainida juba 1992. aastast, Hansapanga algusaegadest, süsteemis töötanud ja seal aina tõusnud Tarmo Pajumetsa nime. Mees, kellest väga palju pole juttu olnud, jõudis tõusta grupi IT-juhi kohale. Temagi sai eile teada, et kõige kõrgemal tasemel tal enam kohta ei ole. Küll aga otsiti talle pangas teine rakendus. Kogemused on tal võimsad. Ka teine tipust lahkuja, Aet Altroff, jätkab Swedbankis.

Teine Hansapanga ja Swedbanki eestlasest legend on Erkki Raasuke, kes jõudis tõusta grupi finantsjuhi kohale. Ka tema alustas juba Hansapanga aegadel.

Teised Swedbankis kõrget karjäärilendu teinud eestlased on liitunud finantsasutusega 2000ndate aastatel. Muide, lühikest aega oli grupi nõukogu liikmeks Mart Laar. Eesti Ekspress kirjutas aastaid tagasi, et Laar olla selle seiga oma CV-st ära kustutanud.

Vaadake ülal asuvast graafikust eestlasi, kes on olnud Eesti turu suurimas pangas olulistel kohtadel. Mõned neist on olulistel kohtadel siiani.