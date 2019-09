GRAAFIK | Erik Orgu firmad teenivad kadestamisväärset kasumit

Erik Orgul on kuus äri, millest osad on ainult tema ettevõtted ja mõned tehtud teiste osanikega. Üks äri kuuest on likvideerimisel. Kokku teenisid neli äri, mille kohta on läinud aasta majandusaruanded esitatud, 530 162 eurose käibe juures 245 290 eurose puhaskasumi.

Erik Orgul on ülitulus äri. Erik Orgu Consulting OÜ suutis mullu 39 935 eurose käibe juures 39 286 eurot puhaskasumit. Sisuliselt igast müügieurost sai kasumieuro. Ettevõtte tegevusalaks on aeroobika- ja jõusaalide tegevus.

Koos Martin Smirnoviga võrdse osalusega spetsialseerimata hulgikaubanduskompanii BFIT OÜ pole läinud aasta aruannet esitanud. 2015. aastal oli ettevõtte tulu 60 eurot, mis tõi 279 eurose kahjumi. 2016. aastal oli müügitulu null, aga kasumit tuli 3293 eurot. 2017. aastal polnud ettevõttel enam käivet ega kasumit.

Erik Orgu suurima käibe ja kasumiga ettevõte on mujal liigitamata tervishoiuala ettevõte Dietless OÜ, mis varem nadis nime Trump Nutrition OÜ. Mullu kasvas käive 90,5 protsenti 475 238 euroni. Ettevõte jõudis ka 201 703 eurose puhaskasumini.

Kiiresti käivet kasvatav ettevõte RealFitness OÜ tegeleb aeroobika- ja jõusaalide tegevusega. Kui 2016. aastal oli ettevõtte käive 6030 eurot, siis 2017. aastal juba 9289 eurot. Mullu kasvas käive 14 394 euroni ja ettevõte tuli kahjumist välja ning teenis 4332 eurose puhaskasumi.

Veebiportaalidega tegelev Fitcat OÜ käive on märkimisväärselt kahanenud. 2016. aastal ulatus see 19 326 euroni, 2017. aastal 4919 euroni ja 2018. aastal 595 euroni. 2016. aastal teenis ettevõte 11 513 eurose puhaskasumi, kuid 2017. aastal jäöi ettvõte 9848 euroga kahjumisse. Mullu ulatus kahjum 31 euroni.