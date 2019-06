GRAAFIK | Euroopa kõige soojemad ning külmemad linnad

Sooja otsides tuleks pilk suunata Kreeka pealinna Ateenasse, kus keskmine maksimumtemperatuur on 30,7C. Teine valik on Rooma, kus temperatuur suvekuudel samuti üle 30 kraadi kerkib, kirjutab Statista.

Jahedama paiga eelistajatel, kes pidevast päikesepaistest eemale püüavad saada, on Euroopas samuti palju võimalusi. Suurbritannia ning Iirimaa pakuvad küll toredat suveilma, kuid Lõuna-Euroopaga võrreldes on seal palju jahedam.

Island on soojuse eest pagemiseks parim võimalus, keskmine aastane miinimumtemperatuur on seal 7,6 kraadi.

