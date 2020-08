GRAAFIK | Hillar Teder on aastaid erakondadele heldelt annetanud. Suurlaen Porto Francole tekitab teistes kinnisvaraarendajates kahtlusi

Porto Francole lubatud suurlaen tekitab teistel kinnisvaraarendajatel küsimusi, mis põhjusel otsustas valitsus anda ärimees Tederiga seotud projektile nii headel tingimustel ja suures summas laenu.

Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar ütles täna Ärilehele, et Porto Francole antava laenu tingimused pole turuintressi ega marginaaliga kuidagi kooskõlas. “Ma pole kindel, kas täna on turult üldse võimalik saada teise järgu hüpoteegi vastu laenu. Kaks protsenti intressi on kordades väiksem turuintressist,” nentis ta.

Kivisaare sõnul tundub, et valitsuse jaoks olid Porto Francole laenu määramisel teistlaadi kaalutlused ja põhjused. “Selge on see, et perekond Tederid on aastaid erinevaid erakondi toetanud ja nüüd saavad nad ainukese kinnisvarafirmana valitsuse otselaenu. Igaüks võib ise oma paralleele tõmmata ja mõelda mida tahab,” sõnas ta.