GRAAFIK | Iga kolmas eestimaalane ei suuda ootamatuid kulutusi katta

Need komponendid on:

üüri- ja kommunaalkulude tasumine kodu piisavalt soojana hoidmine ettenägematute kulutuste katmine üle päeva liha, kala või nendega samaväärseid valke sisaldava toidu söömine nädalane puhkus kodust eemal auto kulunud või kahjustatud mööbli väljavahetamine kulunud riiete asendamine uutega vähemalt kaks paari heas seisukorras ja meie kliimas sobilikke välisjalanõusid kas või väikese summa kulutamine enda peale igal nädalal regulaarselt mõnes tasulises vaba aja tegevuses osalemine vähemalt kord kuus sõprade või sugulastega kokku saamine, et koos süüa-juua vajadusel isiklikul otstarbel koduse interneti kasutamine

Neid eestimaalasi, kes ei saa endale loetult vähemalt viit komponenti lubada, on 7,6%. Kõige suurem on see näitaja 65-aastaste ja vanemate seas, kus näitaja on 10,4% ehk iga 10 penisoniealine inimene on ilmajäetud. Anu Õmbluse sõnul teab heameelt, et laste ilmajäetuse määr on suhteliselt väike.

Allikas: statistikaamet

Kõige suurem osa inimestest tunnistab,et ei saa endale lubada ettenägematuid kulutusi: seda tunnistanud inimeste osakaal on 31,3%. Kord aastas nädalase puhkuse veetmist kodust eemal ei saa endale lubada 24,5% inimestest ning kulunud mööblit ei saa välja vahetada 20,3% inimestest.

Õmblus märkis, et ettenägematute kulutustes osa on ilmjäetuses olnud enam-vähem sama suur kogu aeg.

Allikas: statistikaamet