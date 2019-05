GRAAFIK | IT-spetsialistide uuring: usume, et oleme võimas digiriik, aga tegelikult oleme Lätist ja Leedust maha jäämas

"Riia on piirkonna suurim linn, seega on selge, et seal on ka IT-keskused ja valdkonna ettevõtete kontsentratsioon suurim, sealhulgas sellised hiiglased nagu Accenture ja Tieto. Eesti pealinnas on kogu sektori kasvu vedanud Skype ja sellest väljakasvanud ettevõtmised. Leedu koolitab praegu välja suurt hulka kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste, IT-sektor kasvab riigis kiiresti ja suured rahvusvahelised ettevõtted näevad seda potentsiaali, " kommenteerib uuringutulemusi Softwate Development Academy asepresident Piotr Mazur.

Millises pealinnas teenivad IT-spetsialistid kõige rohkem?

Uuringuandmete kohaselt on IT-spetsialisti keskmine bruto aastateenistus Baltimaades 36 000 eurot ( 3000 eurot kuus).

Algajad IT-spetsialistid teenivad teiste Balti linnadega võrreldes kõige rohkem Riias - seal on nende keskmine aastane sissetulek enne makse kuni 21 000 eurot (1750 eurot kuus). Teisel kohal on juuniorarendajate keskmine aastane brutopalk Tallinnas - 19 000 eurot (1583 eurot kuus). Vilniuses on IT-alustavate spetsialistide aastane sissetulek umbes 18 000 eurot ja Kaunases 15 000 eurot.

Suurim vajadus IT-spetsialistide järgi on idufirmade sektoris

Uuring näitas, et kõigi Balti riikide puhul on nõudlus IT-spetsialistide järgi väga kõrge. Pakkumises olevast 800 vabast IT-sektori töökohast on kolmandik suunatud uutele koolilõpetajatele ehk juuniorarendajate tasemele.

"Tehnikaülikoolid Vilniuses, Kaunases, Riias ja Tallinnas valmistavad igal aastal üle 2000 IT-spetsialisti, kuid sellest ei piisa nõudluse rahuldamiseks. Selle tulemusena teevad firmad algajatele professionaalidele tööpakkumisi kohe kui need on oma programmikursused lõpetanud. Näiteks leiavad professionaalid, kes on lõpetanud Sofrware Develepment Academy 6-kuulised Java-programmeerimiskursused või 3-kuulise tarkvaratestija kursused, töökoha IT-valdkonnas keskmiselt 3 kuu jooksul ja mõned hakkavad tööle enne kursuste lõppu. Nii Balti riikides tegutsevad rahvusvahelised IT-ettevõtted kui ka kohalikud firmad ilmutavad pidevalt värbamishuvi meie akadeemia õpilaste suhtes," kommenteeris Piotr Mazur.

Kasvab vajadus mitte ainult Java ja Javascript tehnoloogia spetsialistidele

Software Devolopment Academy uuringuandmed näitasid ka, et kuigi Java ja Javascript jäävad kõige populaarsemateks programmeerimiskeelteks, kasvab vajadus ka teisi programmeerimiskeeli valdavate töötajate järele. Näiteks Node programmeerimiskeele valdajate nõudlus ja pakkumine näitab suurt potentsiaali - praegu otsitakse Baltikumi turul rohkem kui 200 selle valdkonna spetsialisti, kuid pakkumine jääb nõudlusele alla rohkem kui kaks korda.