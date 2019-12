GRAAFIK | Kas Eesti pensionärid on tõesti ühed maailma vaesemad?

Taanis on suhtelises vaesuses elavaid eakaid vaid 3%, Soomes 6%, Rootsis 11% . Meie lõunanaabrid Lätis ja Leedus on meist samuti paremate näitajatega: Leedus elab suhtelises vaesuses 25,1% üle 56-aastastest ning Lätis 32,7%..

Kui nimekirja laiendada ning lisada siia ka Venemaa ja India, siis paistame veelgi kehvemas valguses.

Mida nendest numbritest järeldada? Kas meie pensionär elab tõesti kehvemini kui Venemaal ja Indias? Päris nii see ei ole, võti peitub siin suhtelise vaesuse mõistes.

Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja tõdeb, et ka Eesti pensionid on Euroopa võrdluses keskmise sissetulekuga võrreldes väikesed. Oja selgitab, et suhteline vaesus näitab kaudselt seda, kui suur osa elanikkonnast ei saa enesele rahaliselt lubada n-ö keskmist elustiili.

Suhtelise vaesuse arvutamisel võetakse arvesse ka seda, kas inimene elab üksi või suuremas leibkonnas. Mitmekesi elades tekib teatav mastaabisääst. "Eriti suur risk suhtelisse vaesusesse sattuda on seetõttu üksikutel pensionäridel, kes ei tööta. Kuna naiste eluiga on pikem, siis on naistel suurem risk sattuda vanas eas suhtelisse vaesusesse," tõdeb Oja.