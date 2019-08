GRAAFIK | Kena palk ja prisked hüvitised: kui palju teenivad Eesti eurosaadikud?

Europarlamendi liikme brutokuupalk on 8757 eurot ja 70 senti. Võrdluseks Eesti riigikogu liikme brutotöötasu on 4009 eurot. Eesti keskmine brutokuupalk tänavu esimeses kvartalis oli 1341 eurot.

Pärast ELi maksu ja kindlustusmaksete mahaarvamist on europarlamendi liikme palk 6824 eurot ja 85 senti. Enamik liikmesriike on kehtestanud nõude, et Euroopa Parlamendi liige peab maksu maksma ka oma koduriigile. Parlamendiliikme netopalga suurus sõltub seega tema koduriigis kehtivatest maksustamisreeglitest.

Meenutuseks ka nimekiri Eesti eurosaadikutest: Andrus Ansip (Reformierakond), Marina Kaljurand (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Urmas Paet (Reformierakond), Jaak Madison (EKRE), Sven Mikser (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) ja Yana Toom (Keskerakond).

Eelmistesse koosseisudesse on kuulunud veel Tunne Kelam, Indrek Tarand, Ivari Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Andres Tarand, Toomas Savi, Katrin Saks ja Marianne Mikko.