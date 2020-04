GRAAFIK | Kes on Eestis esimese kvartali suuremad maksumaksjad?

Ettevõtetest oli esimeses kvartali maksu- ja tolliameti (MTA) statistika kohaselt suurim tööjõumaksude ja maksete maksja Swedbank. Võrreldes läinud aasta esimese kvartaliga on toimunud tänavuse 20 suure tööjõumaksude summade maksmisel suuri muutuseid.

Omamoodi on üllatav, et ka tänavu esimeses kvartalis leiab ettevõtetest 20. kohal likvideerimisel oleva Danske Banki Eesti filiaal. MTA andmetel pole nende palgal kedagi. Läinud aasta esimeses kvartalis oli Danske Banki leival 225 töötajat ja tööjõumakse ja makseid tasuti siis ligi 1,4 miljonit eurot. Tänavu ulatub juba selliste maksude ja maksete tasumine ligi 2,6 miljoni euroni. Võimalik, et tegemist on nn. „kuldsete käeraudade“ alusel valdavalt panga endiste juhtivtöötajatele makstavate hüvitistelt tasutud maksudega.

Kui võrrelda tööjõumaksude ja maksete maksjate edetabelit kõigi riiklike maksude tasujatega, siis need erinevad nagu öö ja päev. Paljud nimed on teised, kuid leidub ka mõningaid kattuvusi.

Erinevuse põhjus võib seisneda selles, et riiklike maksude tasumisel on tugevalt esindatud mitmesuguste aktsiiside maksjad.