GRAAFIK | Koda tunnistas eksimust, ent möönab - alla keskmise palga teenijate hulk on Eestis endiselt ülisuur

Madalama kui keskmise palga saajad, ülevaade maakonniti (%)



Kaubanduskoja peadirektor Mait Palts sõnas siseministeeriumile saadetavat parandust kommenteerides, et koda peab väga oluliseks, et koja poolt esitatavad andmed vastavad tegelikkusele ning ei ole moonutatud. „Koda on alati olnud avalikule sektorile konstruktiivseks partneriks ning on äärmiselt tähtis, et meie esitatavad seisukohad oleksid korrektselt argumenteeritud ning võimalike eksimuste korral parandame need koheselt," ning lisas, et koja eesmärgiks ei ole vahendeid valimata saavutada soovitud poliitikamuudatused, vaid koostöös luua parimad võimalused Eesti majanduse, ettevõtluskeskkonna ja ühiskonna arenguks.

Koda seisukohta ei muutnud

"Jääme endiselt oma varasema seisukoha juurde, et keskmise palga nõude kehtestamine Eestis kõrghariduse omandanud välismaalastele on liiga range. Sellele viitavad ka maksu- ja tolliameti andmed, mille kohaselt saab suurem osa Eesti tööajatest palka alla Eesti keskmise palga. Näiteks kümnes maakonnas teenib vähemalt 70% töötajatest väiksemat palka kui Eesti keskmine. Leiame jätkuvalt, et liiga range palganõue võib saada takistuseks, et Eestis kõrghariduse omandanud välismaalane jääks Eesti tööturule pärast õpingute lõppu.

Kuigi mõistame, et kõrgharidusega töötaja palgatase võiks olla ideaalis Eesti keskmisest kõrgem, ja seda eriti pärast piisava töökogemuse omandamist, ei ole see siiski värskelt kõrghariduse omandanutel ja ilma sügavama töökogemuseta töötajate puhul reaalne," rääkis Palts.