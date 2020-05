GRAAFIK | Kõige agaramad liikmemaksu maksjad on Reformierakonnas

Esimeses kvartalis kogus liikmemaksudest kõige suurema summa valitsust juhtiv Keskerakond, kelle liikmed panustasid kokku 16 671 eurot. Paljud liikmed on otsustanud piirduda kuni viie euro panustamisega liikmemaksuks (415 inimest), kusjuures ühe euro maksis 310 inimest, näitavad erakondade rahastamise järelevalve komisjoni andmed.

Suuremad summad on Keskerakonna liikmed maksnud üldjuhul annetustena, kui välja arvata Kersti Sarapuu tasutud 4356 euro suurune liikmemaks. Sarapuu panus moodustab üle neljandiku erakonnale laekunud liikmemaksust. Suurema koorma on võtnud kanda teisedki nimekad erakondlased, näiteks Aadu Must maksis kolmes osas liikmemaksu kokku 1089 eurot. Kaido Höövelson tasus liikmemaksuna 843 eurot, Siret Kotka 724 eurot, Marika Tuus-Laul 570 eurot.

Reformierakondlased liikmemaksuna nõnda suuri ülekandeid ei teinud, kuid maksjaid oli see-eest rohkem: 756 võrreldes Keskerakonna 622-ga (arvesse on võetud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni I kvartali andmeid liikmemaksu kohta ja erakondade liikmete arvu 14. mai seisuga 2020. aastal). Erakondade liikmete arvu juures on vahe veelgi silmapaistvam: keskerakondlastest maksis liikmemaksu 4%, samas kui reformierakondlastest 7%. Ka Vabaerakonna liikmetest maksis liikmemaksu 7%.

Möödunud aasta aktiivseimad liikmemaksu maksjad olid EKRE-s, kus andis mullu oma osa 13,7% erakondlastest. Tänavu esimeses kvartalis maksis 6% EKRE-sse kuulujatest liikmemaksu, nagu ka rohelised.

Kui kõrvale jätta erakonnad, kus pole üldse liikmemaksu makstud, olid laisad tasujad Eesti 200-s. Liikmemaksu maksis esimeses kvartalis vaid viis inimest.

Reformierakonna liikmed maksid keskmiselt 17,7 eurot liikmemaksu. Keskerakondlaste keskmine tasutud liikmemaks oli 25 eurot. Kui jäta kõrvale Kersti Sarapuu 4356-eurone liikmemaks, oli erakonna keskmine liikmemaksu summa 18,6 eurot.

Ka Isamaa erakond sai oma inimestelt märkimisväärseid liikmemakseid, näiteks kaitseminister Jüri Luik tasus 1050 eurot ja Isamaa peasekretär Priit Sibul 1200 eurot. Keegi maksjatest pole tasunud liikmemaksu alla 5 euro ning keskmine summa on märkimisväärselt kõrge, nagu erakonnale senigi kombeks olnud: 41,9 eurot.