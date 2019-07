GRAAFIK | Kõige kõrgema palgaga riigijuhid. Vaata, kus on Kersti Kaljulaid ja Jüri Ratas

Edetabelist leiab ka kahe Põhjamaa, Taani ja Rootsi peaministrid, vastavalt 15. ja 16 kohal. Taani peaministri Mette Frederikseni palk on aastas 280 147,6 eurot ehk 23 345,6 eurot kuus. Rootsi peaministri Stefan Löfveni palk on 274 361,2 eurot aastas ehk 22 863 eurot kuus.

Eesti riigijuhte edetabelis loomulikult ei ole. Aga kui nad sinna paigutada, ilmneb, et TOP20 viimasest, Prantsusmaa peaministrist Édouard Philippe'st teenivad meie president Kersti Kaljulaid ning peaminister Jüri Ratas enam kui kolm korda vähem.

Võrrelda saab aga ka veidi teisel alusel.

Nii on 24/7 Wall Street toonud võrdluseks ka riigi sisemajanduse kogutoodangu elaniku kohta. Kui võrrelda, mitu korda ületab riigijuhi palk riigi sisemajanduse kogutoodangut elaniku kohta, on edetabel teistsugune ning ka Eesti riigijuhid ei ole selles edetabelis päris viimased.

Loe veel

Niimoodi arvutatud edetabelit juhib Mauritaania president Mohamed Ould Abdel Aziz, kelle palk ületab riigi SKTd elaniku kohta 90 korda.

Teisel kohal on üldise edetabeli eelviimane, Guatemala president Jimmy Morales, kelle tasu on riigi SKTst elaniku kohta 30,6 korda suurem.

Kersti Kaljulaidi ning Jüri Ratase palk on 3,8 korda suurem kui Eesti SKT elaniku kohta. Statistikaameti andmetel oli see eelmisel aastal 19 449,9 eurot.