GRAAFIK | Kui kalliks läheb Reformierakonna ning Keskerakonna valimislubaduste täitmine?

REFORMIERAKOND

Reformierakonna valimislubadustest kõige kulukam oli lubadus tõsta vanaduspensione nelja aasta jooksul 200 euro võrra. Selle lubaduse maksumus on 266 miljonit eurot.

Kõikidele maksumaksjatele 500-eurose igakuise tulumaksuvaba miinimumi kehtestamine maksaks 247 miljonit eurot ning neljarealiste põhimaanteede ehitus 200 miljonit eurot.

Hooldusabi vajavate inimeste toetamiseks mitmekesiste lahendsute paketi loomine, millesse kuuluvad erinevad teenused, mida abivajajad saavad kodus, eakatele mõeldud teenusmajad, hooldekodud, õendushaiglad ja hospiitsid, loomine läheks maksma 161 miljonit eurot.

Riigipoolse teaduse ja arendustegevuse rahastamise suurendamine 1%ni SKPst. Kaugema sihina näeb reformierakond, et Eesti avaliku ja erasektori kulutused teadus-arendustegevusele jõuavad vähemalt 3%-ni SKP-st. Selle lubaduse maksumus on 95,2 miljonit eurot.

KESKERAKOND

Keskerakond on samuti lubanud kiirendada neljarealise Tallinn-Tartu, Tallinn-Parnu ja Tallinn-Narva maantee valmimist. Maksumuseks siis 200 miljonit eurot.

Inimkeskne hoolekanne kõikidele abivajajatele maksab 161 miljonit eurot ning pensione on keskerakond lubanud tõsta erakorraliselt tuleval aastal 100 euro võrra, mis läheks maksma 140 miljonit eurot.

Kooliõpetajate keskmise palga tõstmine 2000 euroni läheks maksma 124 miljonit.

Esimese ja teise lapse toetuse 100 euroni tõstmise hind on 113 miljonit.