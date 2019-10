GRAAFIK | Kui palju maksis gramm kokaiini tootmise rekordaastal erinevates riikides

UNODC toob välja ka huvitava hinnatabeli, kuidas grammi kokaiini tänava hind on viimasel kümnel aastal riikides muutunud. 2017. aastal tuli grammi kokaiini eest riikide valikus kõige kõrgemat hinda maksta Soomes- 112 dollarit. See on kaks dollarit enam kui aastal 2007.

Kreekas aga on grammi hind kümne aastaga odavnenud: kui aastal 2007 maksis gramm kokaiini seal tänaval 111 dollarit, siis 2017. aastal 95 dollarit.

Kõige odavam oli 2017 aastal selles riikide valikus kokaiinigramm Portugalis- 50 dollarit ning kümne aastaga oli see odavnenud 5 dollari võrra.