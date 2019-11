GRAAFIK | Kui suur on poodide brändijõud ja turujõud?

Selveri brändijõudu toetab ka tugev kuvandi positsioon. Tegemist on maineliidriga, eristudes meeldiva ostukeskkonna ja hea teenindustaseme poolest – need tegurid on turul jätkuvalt ühed olulisimad emotsionaalse seose kujundajad. Olulise vahega järgnevad liidritele teised suuremad jaeketid: Rimi, Prisma ja Maxima.

“Kui Selveril on tänu tugevale brändijõule jätkuvalt potentsiaali turul kasvada, siis Maximal on turuosalistest suurim oht kliente kaotada,” nentis Jõgi. Jaekettidest suurima kasvupotentsiaaliga on Prisma, mille kuvandi põhitugevus on lai kaubavalik.

Lisaks tavapoodidele oli uuringu fookuses ka toidukaupade ostmine e-kanalist, mis on Jõgi sõnul viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Kõige eelistatum toidukaupade veebipood on e-Selver, mida nimetab oma peamiseks ostukohaks kolmandik toidukaupade e-ostjatest. Teisel kohal on eCoop ning kolmandal Barbora (Maxima e-pood).

Kantar Emor suhtles septembris veebi teel üle 1675 eestimaalasega vanuses 15–74 aastat. Valim on esinduslik Eesti elanikkonna vastavaealise elanikkonna suhtes.