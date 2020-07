GRAAFIK | Kuidas läheb riigil Rail Balticu trassi aluse maa kokkuostmisega ja kui palju raha on sellele kulunud?

Maa-amet andis 19. juunil majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile teada, et on teinud korralduse järjekordse kinnistu osaliseks omandamiseks avalikes huvides, täpsemalt Rail Balticu raudtreetrassi rajamiseks. Teadupärast on kolme Balti riiki läbiva kiirraudtee koridoriks vajalike kinnistute omandamise ülesanne antud maa-ameti kätte.

Selle konkreetse, 19. juuni korraldusega omandas riik Rail Balticu tarbeks osa Rapla maakonnas Rapla vallas Kaigepere külas asuvast Võsa kinnistust. Ca 1,15 hektari suuruse maalapi eest käib riik välja 3670 eurot. Selles sisaldub kinnisasja tasu 2400 eurot, motivatsioonitasu 1138 euro ulatuses ning täiendav 132 euro suurune hüvitis asjajamise eest.

Samal ajal on sarnaseid kinnistu omandamisega seotud menetlusi maa-ametil hetkel pooleli 150 ringis, omandatud on juba 58 kinnistut. Palju aga nende eest kokku välja on käidud?