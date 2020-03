Sotsiaalministeerium viis hiljuti läbi ka uuringu, mille käigus analüüsiti noorte töötamist soodustavaid aspekte. „Need noored, kes on ühiskondlikult väga aktiivsed, rääkisid ka oma kogemustest ja sealt oli näha, et nende [õiguste] kaitse osa oli väga oluline, sest enamiku puhul oli ka selliseid kogemusi, kus neid oli ka halvasti koheldud ja ära kasutatud nende noorust,” rääkis sotsiaalministeeriumi töö- ja pensionipoliitika osakonna nõunik Pirjo Turk.

Küsitlusest, millele vastas üle 3000 koolinoore üle Eesti, selgus, et noorte esmane töökogemus on väga sageli mitteametlik. „See saadakse kas tutvuste või perekonna kaudu,” rääkis Turk. Üks asi, mis võib tema hinnangul soosida nö mitteametlikku töötamist, on see, et see võib vähendada kahe või enama lapsega perekonna maksuvaba tulu.